FC Porto tenta entendimento para contratar Nakajima por 12,5 milhões

Dragões já têm um pré-acordo com o japonês e procuram agora chegar a uma plataforma de entendimento com o Al-Duhail. Objetivo passa por fechar negócio para a semana.

As negociações entre o FC Porto e o Al-Duhail para a mudança de Nakajima para o Dragão vão prosseguindo e poderão ficar concluídas por um valor inferior aos 20 milhões de euros mencionados publicamente nos últimos dias.

Ao que O JOGO apurou, a quantia que se encontra em discussão ronda os 12,5 milhões de euros, com os portistas a ficaram com 40 por cento dos direitos económicos do jogador japonês e o clube do Catar com os restantes 60 por cento. O objetivo da sociedade azul e branca passa por fechar a operação no começo da semana, mesmo sabendo que o extremo poderá não se apresentar de imediato na pré-época, uma vez que neste momento se encontra a gozar férias após a participação na Copa América, que para a seleção do país do sol nascente terminou na terça-feira.

Partilha: portistas ficariam com 40% do passe do nipónico e o Al-Duhail com 60%

O grupo que segunda-feira estará no Olival para treinar, no arranque dos trabalhos de pré-temporada, estará longe de ser aquele com que Sérgio Conceição irá atacar o campeonato, a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Liga dos Campeões em 2019/20. Apesar de o FC Porto ainda só ter anunciado um reforço (Renzo Saravia), existem vários dossiês prontos a avançar em definitivo a partir do primeiro dia de julho. A opção de não o fazer antes esteve, entre outras coisas, relacionada com o facto de as operações que a sociedade liderada por Pinto da Costa se propôs a realizar para o reforço do plantel poderem ser incluídas no próximo exercício financeiro, que se inicia precisamente nessa data, permitindo uma folga maior na contabilidade relativa a 2018/19.

Será por altura da partida para o estágio no Algarve, marcada para o dia 15 de julho, que o plantel apresentará um figurino mais próximo do real no que diz respeito à entrada de atletas, até porque o primeiro objetivo da temporada surgirá pouco tempo depois. As saídas serão determinadas à medida que forem chegando os desejados reforços.