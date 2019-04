Afonso Sousa e FC Porto acordam renovação do contrato

Contrato do médio dos sub-19 terminava no final desta temporada. Em 2019/20 será jogador da equipa B dos dragões.

Afonso Sousa vai continuar a ser jogador do FC Porto. O médio ofensivo, que também joga com frequência a extremo, acertou o prolongamento, até 2021, do vínculo que terminava no final desta época.



Com contrato profissional, Afonso Sousa termina esta temporada a formação, pelo que em 2019/20 começará por fazer parte da equipa B do FC Porto. O jogador de 18 anos faz parte do plantel da equipa de sub-19, orientada por Mário Silva, e esta terça-feira marcou o segundo golo da vitória por 3-0 sobre os dinamarqueses do Midtjylland, que permitiu ao FC Porto qualificar-se para a final-four da Youth League.

Filho de Ricardo Sousa, treinador do Felgueiras que também foi jogador do FC Porto, e neto de António Sousa - uma das figuras carismáticas dos dragões, tendo, por exemplo conquistado a Taça dos Campeões Europeus em 1987 -, Afonso foi utilizado esta temporada em 29 jogos, 24 no campeonato nacional de juniores e cinco na Youth League.