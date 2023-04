Golo em casa do Benfica permitiu a Uribe igualar feito de Hulk

Neste século, só Hulk faturou tantas vezes quanto o médio nas casas de Benfica e Sporting.

Matheus Uribe marcou no triunfo do FC Porto em casa do Benfica e atingiu um registo muito particular: na história dos dragões neste século, só Hulk fez quatro golos na Luz e em Alvalade.

O médio faturara em casa dos encarnados em 2020/2021 (1-1), na mesma época em que celebrou em casa do Sporting. Agora, repetiu a dose dupla, sendo que tinha atingido o alvo no triunfo dos azuis e brancos em casa dos leões, em fevereiro.

Já o avançado, que representou o FC Porto entre 2008/09 e o início de 2012/13, marcou por três vezes na Luz e uma em Alvalade, mas aqui falamos do terceiro melhor marcador estrangeiro da história do clube. Uribe, embora tenha esta visível capacidade de chegada à área, é um médio com grandes responsabilidades no equilíbrio defensivo, mas a queda para os jogos de cartaz é evidente. Os últimos cinco golos do colombiano foram a Benfica, Sporting (duas vezes, já que marcara no Dragão), Atlético de Madrid e Lázio, este último na época passada.

Em final de contrato com o FC Porto, o colombiano tem sido associado a vários clubes e os mais recentes foram precisamente os colchoneros.