FC Porto inaugura espaço dedicado a Conceição com uma estátua do treinador

Cerimónia de inauguração teve lugar esta sexta-feira, no Museu.

O FC Porto inaugurou esta sexta-feira, último dia de 2022, um espaço dedicado a Sérgio Conceição no Museu do clube. "Tanto Porto", assim se designa e no qual não falta uma estátua do técnico.

"Sérgio Conceição entrou no FC Porto em 1991 como futebolista em idade de formação. O forte compromisso com o trabalho e um título de campeão nacional nessa fase ajudaram-no a alcançar o verdadeiro espírito de dragão. Por isso, quando chegou à equipa principal, só podia continuar a vencer. A paixão e a ambição de Sérgio Conceição explicam por que razão contribuiu para êxitos que pertencem à história do exclusivo pentacampeonato do FC Porto, ou como também foi feliz e vencedor na histórica equipa de 2003/04, entre outros momentos e conquistas inesquecíveis. A carreira como treinador permitiu-lhe regressar ao clube em 2017/18 e ser logo campeão. Depois? Bem, depois... há mesmo tanto, tanto Porto com dedo do míster Conceição", pode ler-se.

Na cerimónia marcaram presença toda a equipa técnica dos dragões, a esposa de Conceição, Liliana, Vítor Baía, Fernando Gomes e Luís Gonçalves.