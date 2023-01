FC Porto: Fluminense faz mais exigências no negócio por Luan

Fluminense sempre a exigir por Luan

Mais um dia, mais uma exigência do Fluminense no negócio Luan. O atacante tinha a esperança de viajar para a Invicta nas últimas horas, mas o clube carioca decidiu incluir mais umas cláusulas num negócio com os pontos mais importantes definidos: empréstimo de 18 meses, opção de compra de três milhões de euros e 1,5 milhões em variáveis.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o atraso na conclusão do processo burocrático prende-se, entre outros, com o desejo do "Flu" em incluir uma multa em caso de atraso dos azuis e brancos no pagamento do valor fixado para a compra do passe de Luan.

Mesmo assim, as partes envolvidas continuam confiantes de que a operação se fará até ao fecho do mercado (31 de janeiro).