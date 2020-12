FC Porto diz que "só há um clube europeu em Portugal" e faz mira a canais de TV

FC Porto não poupou nas críticas após o empate com o Manchester City

Clube azul e branco não poupou nas críticas após o jogo com o Manchester City (0-0).

Depois de criticar a arbitragem de Bjorn Kuipers e a postura do médio brasileiro Fernandinho no FC Porto-Manchester City, os dragões vincaram, também através da newsletter "Dragões Diário", que, em Portugal, "só há um clube europeu".

"Se olharmos apenas ao passado mais recente, esta é a terceira qualificação do FC Porto em três participações na prova com Sérgio Conceição como treinador. É a quarta nas últimas quatro presenças na Champions, a quinta nas últimas seis. Estes números não têm paralelo no futebol português e colocam o FC Porto num patamar muito acima dos outros. Uma coisa é participar nas competições europeias, outra coisa é ser um clube europeu. Em Portugal só há um", atiraram os campeões nacionais, que carimbaram a passagem aos oitavos de final da Champions.

O FC Porto aproveitou também para lançar alfinetadas a dois canais de televisão:

"Apesar de o jogo de ontem [terça-feira] ter ficado empatado, um canal de televisão conseguiu arranjar maneira de dizer que os campeões nacionais foram 'goleados'. E horas antes do encontro uma outra estação decidiu lançar um passatempo (ou uma provocação?) para oferta de uma camisola de um adversário nosso que é conhecido internacionalmente por ter sido condenado por racismo [Bernardo Silva]. À noite, lá tiveram de ser confrontados com a realidade que não lhes agrada. Não foram só Pep Guardiola e Fernandinho que ficaram indispostos", atiram os dragões, em alusão à Sport TV, no segundo caso.