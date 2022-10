"Fazemos análise ao Anadia como se um fosse um adversário de Liga dos Campeões"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Anadia [domingo, 20h45], a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Anadia é um adversário mais acessível? "É um jogo de Taça. Temos de estar atentos, perceber que se tem de fazer análise ao adversário como se um fosse um adversário de Liga dos Campeões. Ter essa humildade da parte da equipa técnica e dos jogadores poderá tornar as coisas mais fáceis. Vamos encontrar dificuldades diferentes das que encontramos em Portimão e em Leverkusen, mas também vamos ter. Hoje em dia não é segredo, existe na Liga 3 e na II Liga jogadores de qualidade, equipas técnicas de qualidade. Não podemos deixar de ser a equipa que somos, senão arriscamos a que aconteça Taça e não queremos."

Mudança de chip tendo em conta um adversário teoricamente não tão exigente? "Se for pela comunicação social que tenho à minha frente, com certeza não será tão exigente, normalmente a sala está mais composta. Para nós o chip tem de ser sempre o mesmo, a exigência diária que temos no clube para que se trabalhe sempre no máximo. O jogo é uma consequência do trabalho e dos dias que temos e preparação. Temos um calendário bem preenchido, mas essa forma de trabalhar, de olharmos para a evolução como equipa, é diária. Não há mudanças de chip nos jogos, não há nos treinos, não há no dia a dia."