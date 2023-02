Esteve perto do FC Porto e explicou: "Talvez tivesse medo de não jogar"

Roger Guedes, atual figura do Corinthians, esteve perto de reforçar o FC Porto em 2018. Jogador acabou por ir, à última hora, para o futebol chinês, onde ficou dois anos e meio

Atual figura do Corinthians, Roger Guedes foi, durante muito tempo, associado ao FC Porto. O avançado brasileiro contou que esteve mesmo muito perto de ingressar no clube azul e branco, já depois de várias conversas com o próprio Sérgio Conceição, no ano de 2018.

"Vou emprestado para o "Galo" (Atlético Mineiro), era um dos melhores marcadores do campeonato. Se não me engano, em 12 jogos, fiz nove golos e sete ou cinco assistências. Estava muito bem e estava tudo certo para ir para o FC Porto. A China apareceu de madrugada. Viajaria dois ou três dias depois para Portugal. Era o sonho de jogar a Liga dos Campeões. Já tinha falado com o treinador na época, creio que era o [Sérgio] Conceição, que ainda hoje está lá. O Fábio [Santos] "enchia-me o saco" para ficar. O Elias, o Ricardo Oliveira, todos queriam que eu ficasse. Eu estava muito feliz no Atlético Mineiro. Só que tinha o sonho de ir para a Europa, jogar a Champions, já tinha falado com o treinador, ele dizia que ia ser titular, isto e aquilo. Queria muito ir. Tudo praticamente certo para ir. Às quatro da manhã, estava a dormir com a minha esposa, e um dos meus empresários liga a dizer "esta é a proposta [da China]". Perguntei se era por mês e ele disse que sim. Toda a gente que vai para a China, em primeiro lugar, é pelo lado financeiro. Sairia por muito menos, porque o país é muito bom. Tem tudo e não tem a pressão dos adeptos", explicou, em conversa no podcast Podpah.

O avançado brasileiro, de 26 anos, tentou decifrar ainda o porquê de, no último momento, ter optado pela China e não pelo futebol português.

"Quando fui para a China tinha 21 anos e a minha cabeça não era tão boa como é hoje. Talvez tivesse medo de ir para o FC Porto e não jogar. Pensei na minha esposa, já tinha um filho e pensei: 'vou com contrato de quatro anos e vou voltar jovem'. E foi o que aconteceu", atirou.

Recorde-se que Roger Guedes já admitiu publicamente que não guardou uma boa impressão de Vítor Pereira, treinador que o orientou no Corinthians, antes de ingressar de forma polémica no Flamengo.