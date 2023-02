Róger Guedes não trata Vítor Pereira pelo nome: "Ficaríamos felizes só por o outro sair"

Avançado do Corinthians não guarda boas memórias da passagem de Vítor Pereira pelo Timão. Depois de uma relação com alguns momentos de tensão, o treinador saiu para o Flamengo e Róger Guedes não perdoa.

Róger Guedes, avançado do Corinthians, voltou a criticar Vítor Pereira e disse que os jogadores ficariam felizes só por saberem que o treinador português ia sair do clube, fosse quem fosse o sucessor. O jogador brasileiro tratou o técnico por "o outro", deixando elogios a Fernando Lázaro, que substituiu Vítor Pereira no comando técnico do Mengão.

"Ficámos felizes por saber que o novo treinador era o Fernando Lázaro. Mas ficaríamos felizes só de saber que o outro [Vítor Pereira] já tinha saído, só por isso já estávamos felizes. Não é preciso negar, não é preciso mentir à frente das câmaras. O ambiente agora é maravilhoso, é descontraído. Antes não havia nada disto", referiu Róger Guedes, no podcast "Podpah".

Durante a temporada de 2022, o jogador teve alguns desentendimentos com o português, particularmente com alguns momentos em que foi substituído. E a forma como Vítor Pereira lidava com isso não agradou ao atacante.

"Eles, treinadores, não nos devem satisfações, são eles que mandam, há uma hierarquia. Mas tem de haver convívio, é preciso falar, conversar. No início do ano, o Fernando Lázaro disse-me: 'Sei como é o teu temperamento e entendo-te, sei que talvez saias chateado em algum jogo. Não vou ficar chateado contigo, entendo-te'. Tanto que, nas vezes em que saí o ano passado, ele concordou sempre comigo", atirou.

Ao final de uma temporada, a primeira no Brasil, Vítor Pereira deixou o Corinthians e assinou pelo Flamengo.