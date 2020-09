Dragões de Ouro: Sérgio Conceição alcança um feito inédito

Eleito Treinador do Ano pela segunda vez na carreira.

O anúncio dos vencedores da 33.ª edição dos Dragões de Ouro confirmou Sérgio Conceição como vencedor do galardão de Treinador do Ano. A conquista da dobradinha na última época, depois de no campeonato ter recuperado de uma desvantagem de sete pontos em relação ao Benfica, e na sequência de um período particularmente complicado devido à pandemia de covid-19, coloca o técnico de 45 anos como o primeiro a vencer o galardão por duas ocasiões no que ao futebol diz respeito.

Até agora, apenas um treinador tem em casa mais do que uma estatueta nesta categoria. Trata-se de Ljubomir Obradovic, do andebol, que não venceu por duas, mas sim por três vezes este Dragão: em 2010, em 2013 e em 2014.

O primeiro Dragão de Ouro de Treinador do Ano de Sérgio Conceição, que em 1997 já havia arrecadado um como Futebolista do Ano, também surgiu na ressaca da conquista de um título. Mais concretamente o de 2017/18. O técnico natural de Ribeira de Frades acabara de interromper um ciclo de quatro épocas do FC Porto sem vencer o campeonato, ainda por cima num contexto complicado devido à dificuldade do clube para se reforçar. Agora os obstáculos foram diferentes, mas o desfecho acabou por ser o mesmo. Este galardão é mais uma proeza pessoal. Afinal, a história azul e branca está recheada de treinadores vitoriosos no futebol que não tiveram esta honra, como Artur Jorge, o primeiro a ser agraciado com este galardão, em 1986, ou José Mourinho.