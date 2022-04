Diogo Costa "tetra" distinguido: guardião portista recebe outro prémio de melhor do mês

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Dono da baliza do atual líder do principal campeonato reuniu a preferência ao receber 36,30% dos votos dados pelos treinadores, realizando o pleno desde o início deste ano

Eleito melhor guarda-redes da Liga Bwin, entre dezembro e fevereiro, Diogo Costa como que manteve a bitola ao ser novamente distinguido com este prémio mensal, relativo a março, anunciou, esta segunda-feira, a Liga Portugal.

"Diogo Costa, guardião do FC Porto, conquistou o EuroBic Guarda-redes do Mês da Liga Portugal bwin, referente a março", lê-se em comunicado a oficializar o "póker" do 99.

O guardião portista, internacional português e dono da baliza do líder do principal campeonato, reuniu a preferência ao receber 36,30% dos votos dados pelos treinadores, conseguindo realizar o pleno desde o início deste ano.

Costa, totalista nos três jogos do FC Porto na Liga Bwin em março passado, superou a concorrência da Adán (Sporting, 19,26%), segundo classificado, e André Ferreira (P. Ferreira, 10,37%), que completou o pódio deste prémio individual.