Diogo Costa a um passo de igualar Helton e Casillas e registo de Marchesín ainda é possível

Guarda-redes atravessa uma das melhores fases no campeonato desde que ganhou o estatuto de número 1 e procura, em Guimarães, somar a quarta jornada consecutiva sem sofrer.

Volvida quase uma volta no campeonato, Diogo Costa encontra-se novamente a um pequeno passo de atingir uma sequência inédita de jogos sem sofrer golos na competição. O guarda-redes atravessa a melhor fase da carreira no FC Porto, confirmada pela estreia como titular em encontros oficiais da Seleção Nacional, e apresenta-se em Guimarães, no domingo, para tentar engatar a quarta jornada consecutiva sem ser batido.