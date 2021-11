DCIAP confirma "33 mandados de busca" por suspeita de fraude fiscal em transferências de jogadores

"Estão em causa factos ocorridos pelo menos desde 2017 até ao presente", informa o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) emitiu um comunicado, na tarde desta segunda-feira, em que informa que o Ministério Público e a Autoridade Tributária e Aduaneira, com a colaboração da PSP, fizeram cumprir "33 mandados de busca, principalmente no Porto e em Lisboa, abrangendo instalações de sociedades, incluindo uma SAD e uma instituição bancária, bem como diversas residências".

"As diligências de recolha de prova visam investigar a suspeita de prática de crimes de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento, relacionados com transferências de jogadores de futebol e com circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios", escreve ainda o DCIAP.

A operação foi avançada pela revista Sábado, que revela que as buscas se enquadram na Operação Cartão Vermelho e envolvem os empresários de futebol Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Leia o comunicado na íntegra:

No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal cuja investigação se encontra a cargo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e conta com a estreita colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP), foram cumpridos, no dia de hoje, 33 mandados de busca, principalmente no Porto e em Lisboa, abrangendo instalações de sociedades, incluindo uma SAD e uma instituição bancária, bem como diversas residências.

Estão em causa factos ocorridos pelo menos desde 2017 até ao presente, com forte dimensão internacional e que envolvem operações de pagamento de comissões de mais de 20 (vinte) milhões de euros.

Na execução das buscas participaram 85 elementos da Inspeção Tributária da AT e da PSP, bem como magistrados do Ministério Público.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça."