Conceição trocou a Champions para analisar a Lázio: "Gostei, sinceramente"

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Lázio, referente ao play-off da Liga Europa.

Patamar do futebol português é Liga Europa, tendo em conta goleada do City? "Não vi jogos da Champions, ontem. Estiive a ver o Milan com a Lázio."

Análise ao adversário: "Uma equipa bem trabalhada, que faz muitos golos, tem o melhor ataque da Serie A. Têm individualidades muito interessantes, o melhor marcador [Immobile], no meio-campo... Têm alas interessantes, como o Pedro e o Felipe Anderson. É uma equipa que liga o jogo e tem profundidade, a privilegiar situações de um para um nos corredores laterais. Os perigos que podem chegar têm a ver com a nossa forma de estar em campo. Dançamos conforme o par que temos. Têm princípios de que gostei, apesar de algum desequilíbrio entre processos. Têm os setores juntos, com os alas a cumprirem o plano defensivo. Gostei muito do que vi da Lázio, sinceramente. E não estou aqui a tentar baixar expectativas em relação ao FC Porto, porque queremos ganhar, claramente."

Fator casa: "Jogar em casa ou fora é mais importante em clubes de menor dimensão e eu passei por eles. É normal, há jogadores que a nível emocional não correspondem tanto àquilo que fazem perante o seu público.. Num clube como o FC Porto e pelos anos que tenho aqui, jogar em casa ou fora tem a mesma responsabilidade. Gostamos de jogar com o nosso público, obviamente, e dá sempre outra força. Mas quando o árbitro apita, a nossa postura tem de ser a mesma, não muda em função disso."

Passado como jogador da Lázio: "É seguro que a Lázio vai crescer, tem jogadores interessantes, dos quais gosto. É uma equipa que faz muitos golos, joga bem em profundidade, bem nas costas do adversário, tem princípios muito interessantes. Eu sou um adepto da Lázio, gosto da cidade da Roma, guardo a Lázio no coração. Conquistámos muitos títulos, a Supertaça, em Turim, contra uma Juventus forte. Um clube com adeptos de grande nível, jogadores, dirigente, as pessoas... O clube, a cidade e os adeptos ficarão para sempre no meu coração."