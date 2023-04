Conceição questionado sobre nomeações dos árbitros: "Provavelmente terei um processo no final..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Santa Clara, agendada para as 20h30 de sábado e a contar para a 28.ª jornada da Liga Bwin

Depois de uma vitoria moralizadora, segue-se o Santa Clara. Que adversário espera? "Esperamos um jogo típico de campeonato, com uma equipa que está a precisar muito de pontos para tentar a permanência na I Liga. Desde que o novo treinador assumiu o comando técnico, há que perceber que de forma se poderão apresentar aqui como equipa, a sua dinâmica. É esta a nossa preocupação para o jogo, obviamente que olhando sempre para o que temos de fazer, mas percebendo o que o adversário faz, é isso que fazemos com todos, sem saber que estratégia poderá apresentar o adversário, daí eu dizer que temos sempre de nos preocupar mais connosco com que o adversário."

Vitória na Luz reforçou esperança na revalidação no título? "Disse que não eram as vitórias e os resultados ao fins de semana que nos iam dar mais ou menos confiança, isso vem diariamente da qualidade do nosso trabalho. Ganhar pontos a um rival que vai na nossa frente é sempre positivo, reduzimos um bocadinho a distância para o primeiro classificado e temos de continuar o nosso caminho. Os três pontos que ganhámos na Luz têm a mesma importância que os três pontos de amanhã com o Santa Clara. Estamos focados em cada treino para chegarmos aos jogos e termos o resultado que ambicionamos. A vitória."

Portugal perdeu o sexto lugar para os Países Baixos. Qual é a causa e que consequências terá? "A consequência financeira é evidente. Temos todos nós que contribuir para que Portugal possa subir no ranking. Temos feito a nossa parte, enquanto FC Porto. Em termos desportivos e financeiros é extremamente importante para nós. É uma conversa que daria para estarmos aqui algum tempo, mas não é isso que eu quero, o foco é o Santa Clara."

Deveria haver um maior cuidado nas nomeações dos árbitros? "Acho que à medida que caminhamos para o final do campeonato, os jogos ganham o seu peso, têm uma dimensão grande. Todos os erros e todos os pontos perdidos podem ser decisivos, isso é óbvio e evidente, não há dúvidas. Acho que todos os intervenientes diretos no jogo têm de dar o seu melhor. Nós, treinadores, jogadores, equipa técnica e todos os departamentos estamos no máximo e aquilo que queremos é que todos estejam no máximo. Já levei um processo da APAF por dizer no final de um jogo que era bom a intervenção do VAR no jogo, mas que fosse assim em todas as situações, que em situações semelhantes o critério fosse o mesmo. E nem me alonguei tanto como estou a alongar agora, provavelmente terei um processo no final da conferência. Falámos muito dessas nomeações, mas eu não tenho de entrar no detalhe e falar deste ou daquele. É evidente que houve erros no passado. A ferramenta VAR é importante, mas quem está atrás do VAR são várias pessoas. Se o critério for o mesmo num determinado erro, tudo bem. Pode errar, como eu erro a fazer a equipa e a definir a estratégia para o jogo. Todos erramos. Penso é que não pode haver muitas vezes dois pesos e duas medidas. Parte daí. Nesta reta final é importante que estejam no máximo, dando o seu melhor no seu trabalho."