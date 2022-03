Conceição e uma questão sobre a próxima época: "Se eu não ganhar..."

Declarações de Sérgio Conceição à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.

Sobrecarga de jogos e gestão da vantagem no campeonato: "As vitórias só fazem sentido se no final ganharmos o título que tanto ambicionamos. Não vale a pena pensar nos jogos que faltam, mas sim em preparar da melhor forma com os poucos jogadores que ficaram. E quando os outros voltarem, preparar o Santa Clara. É esse o foco perante o resto do calendário, não só o campeonato como meia-final com o Sporting [segunda mão]."

Pausa é boa? "Sim, para ser sincero. Mas o grande problema é esta pausa não ser para todos. Ficamos sem muitos, com viagens e jogos importantes e, nesse sentido, e não sei o que será melhor. Vou ter algum tempo para respirar depois deste ciclo incrível. Isso é sempre bom."

Taremi e Pepe com covid-19, Pepê lesionado: "Não tira o sono, mas queremos ter sempre todos à disposição. No Bessa, à última hora não contámos com o Taremi quando estava para entrar em campo e o Fábio [Vieira] fez o golo da vitória. Importante realçar o grupo de trabalho, os jogadores que não têm tantos minutos e a importância deles. Vamos precisar de todos e se não se prepararem bem no dia a dia vai ser mais difícil terem resultados positivos, como foi o caso do Fábio Vieira."

Ser Principal candidato ao título é motivação ou responsabilidade extra? "Quando representamos o FC Porto, ou um outro clube que luta por títulos, há sempre essa responsabilidade. De dar o melhor, diariamente, trabalhar no limite para tentar conseguir ganhar títulos."

Assume esse favoritismo? "Não é favoritismo. Todos pensam da mesma forma, no início todos partem do zero e com a ambição no máximo. Não fugimos à regra,

Adeptos do FC Porto podem contar com Conceição na próxima época? "Os adeptos do FC Porto gostam de gente que odeia perder, que gosta de ganhar. Se eu não ganhar, não vou ser tão simpático junto dos adeptos do FC Porto, acredite."

Homenagem a Jorge Jesus: "Há aqui muita gente de grandíssima qualidade e capacidade, com carreiras fabulosas. Dei os parabéns a todos os homenageados. É um orgulho muito grande estar no meio de tantas referências minhas e partilhar experiências. Havia muito mais para falar e partilhar. Devíamos promover mais estes momentos, não só entre treinadores de futebol, mas de outras modalidades também."