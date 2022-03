Jorge Jesus abre a porta do regresso à I Liga e com recorde na mira

Treinador foi homenageado no Fórum da Associação Nacional de Treinador de Futebol.

Jorge Jesus foi esta terça-feira homenageado no Fórum da Associação Nacional de Treinador de Futebol (ANTF) e, com mais de 600 jogos no principal campeonato português, enquanto técnico, admitiu que tem a ambição de bater o recorde.

"Quero agradecer este prémio de carreira. É importante esta distinção pelos 600 jogos. Há dois treinadores com mais, Fernando Vaz [626] e Manuel Oliveira [617]. Infelizmente já faleceram ambos", afirmou.

Jesus deixou, por isso, aberta a porta do regresso à I Liga, depois de ter deixado o comando do Benfica no decorrer desta temporada. "Se Deus me der saúde, ainda espero fazer esses vinte e tal jogos e ultrapassar esses números num futuro próximo", atirou.

Jorge Jesus, refira-se, leva 603 jogos como treinador na I Liga.