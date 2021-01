Aquecimento na origem do desentendimento entre Pepe e Loum

Assunto ficou resolvido de imediato no balneário do São Luís. Jogadores pediram desculpa, Conceição aceitou e desvalorizou, pelo que não deve haver repercussões.

As imagens correram o mundo, sucederam-se as reações, mas o assunto está encerrado e não deverá ter qualquer consequência disciplinar. Aliás, tudo ficou resolvido ainda no balneário do estádio de São Luís, poucos minutos depois de Pepe e Loum terem chocado a nação portista com um desentendimento à frente das câmaras que, ao que O JOGO apurou, teve como origem uma chamada de atenção do capitão portista ao trinco quando este efetuava exercícios de aquecimento.

Ao longo da segunda parte, Sérgio Conceição foi dando ordens para os suplentes irem aquecer, em grupos de três. Foi numa altura em que havia troca de elementos e o jogo estava momentaneamente parado que Pepe terá chamado a atenção de Loum. O momento foi presenciado por quem estava no estádio e nada fazia crer que tivesse o desfecho que teve. No final, recorde-se, Pepe foi cumprimentar Loum e este disse-lhe alguma coisa ao mesmo tempo que colocou as mãos no peito do central.

A partir daí, trocaram palavras menos agradáveis e houve empurrões à frente de toda a gente. Pepe seguiu direto para o balneário e não participou na roda, ao contrário de Loum. O senegalês, porém, saiu depois disparado para as cabines com alguns companheiros a irem atrás. Foi já sem a presença de câmaras que os dois conversaram com mais calma, pediram desculpa e tudo ficou sanado entre eles e com o grupo de trabalho. Sérgio Conceição também conversou com ambos e ouviu as respetivas explicações. A equipa seguiu do estádio para o hotel para jantar e tudo decorreu com normalidade. Assim como o regresso de avião para a Invicta, ao fim da manhã de ontem.

Loum, recorde-se, usou as redes sociais para se penitenciar pelo sucedido. "Gostaria de pedir desculpas a todos os fãs do FC Porto pelo infeliz incidente que ocorreu esta noite. Isso nunca deveria ter acontecido. Pepe é um irmão mais velho e eu aprendi muito com ele. Às vezes o desejo de ganhar num jogo faz com que algumas coisas lamentáveis aconteçam de um lado ou do outro. Sempre fui um modelo de disciplina e devoção no clube e pretendo manter-me assim", escreveu.