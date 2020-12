Treinador do Portimonense, último classificado da I Liga, em reação à derrota com o Benfica, considerou que a falta de andamento e acutilância fez a diferença, reclamou um penálti e mostrou confiança em alterar a débil posição na tabela

Análise: "Fruto da juventude e inexperiência nestes embates, foi um jogo em que não entramos com tudo, com as nossas capacidades, principalmente nos momentos sem bola. Fomos desequilibrados essencialmente por Rafa, que conduziu à procura de movimentações dos colegas, e nós acompanhávamos. Não disputamos, não incomodamos e o Benfica complicou-nos a vida até aos 20". Equilibramos depois o jogo, começamos a sair, sem criar perigo e fomos nulos na primeira parte."

"Na segunda parte, e segundo o que me disseram agora, tivemos a maior percentagem de posse de bola no Estádio da Luz. Criamos imensas dificuldades, corremos riscos e bolas perdidas são muito perigosas porque o Benfica tem jogadores de qualidade. Os jogadores interpretaram na perfeição. Saiu infeliz com o resultado e a má entrada em jogo, mas feliz com a reação.

"O golo já surgiu tarde, mas acima de tudo o jogo vale pela experiência para estes jovens, que atuavam na Liga Revelação na época passada. Eles vão crescer com este resultado frente a uma equipa fantástica. O Benfica tem jogadores brilhantes. Taticamente, soubemos fazer frente à equipa do Benfica, mas o Rafa foi demasiado difícil de parar. Fomos apáticos ao deixá-lo jogar. Esses 20 minutos meteram-nos numa situação difícil. Disse aos jogadores que se marcássemos cedo na segunda parte, isto ia dar para nós."

"Nós tivemos chegada à área, mas podíamos ter definido melhor. Muitas das bolas não levavam o perigo que deveriam ter. Na primeira parte fomos pouco produtivos e na primeira parte estivemos algo longe do último terço."

Penálti reclamado: "Há uma penalidade clara à minha frente. Já vi marcarem outras bem mais soft na Liga, mas marcar a favor dos pequenos é complicado, não sei... o Beto domina a bola dentro de área e o Vlachodimos vem pelo chão e promove o contacto. Não há mais conversa. O Vlachodimos até poderia ter defendido o penálti, mas estas coisas são para marcar."

Último lugar na I Liga: "Nós trabalhamos muito. Quando ouço clubes grandes a queixarem-se de ausências, imaginem nós. Temos um grupo reduzido, com sete jogadores dos sub-23. Perdemos o Lucas Fernandes, o Pedro Sá [ambos por lesão] e o Vaz Tê recuperou recentemente depois de longa ausência. Queremos adicionar qualidade ao grupo e estou convencido que com esta atitude, daremos a volta à situação em que nos encontramos."