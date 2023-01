Lucas Alves e Maurício também reforçam o Portimonense

Central e médio defensivo, ambos muito experientes e com vários anos de futebol europeu, assinaram até ao final da época.

De uma assentada, o Portimonense assegurou a contratação de dois jogadores brasileiros, o central Lucas Alves e o médio Maurício Júnior, aos quais se junta o colombiano Roberto Hinojosa, que atua como extremo e segundo avançado.

No caso dos dois primeiros, entretanto já confirmados pela administração dos algarvios e com contratos até ao final da época, a aposta recaiu, sobretudo, na experiência, certamente para compensar a "verdura" de alguns elementos do plantel de Paulo Sérgio.

Assim, Lucas Alves tem 30 anos e chega do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Jogou com Dener, ex-capitão alvinegro, na Arábia Saudita, e estava já referenciado. Fez a formação no Corinthians e tem experiência de futebol europeu, com passagens por Suíça e Grécia.

Maurício Júnior, por seu turno, é um médio de caraterísticas defensivas, de 34 anos, que atuava no Rodina de Moscovo, na 2.ª Divisão da Rússia, depois de ter representado o Zenit, Panathinaikos e PAOK, ou seja, tem uma rodagem muito apreciável em campeonatos europeus.