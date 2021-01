Liga Portugal confirma adiamento do Santa Clara-Benfica

O Santa Clara-Benfica, da 12ª jornada da I Liga, foi interrompido após terem decorrido apenas seis minutos

A Liga Portugal, através das redes sociais, anunciou que o Santa Clara-Benfica foi adiado para as 17 horas de Portugal continental, 16 nos Açores, desta segunda-feira.

O jogo da 12ª jornada da I Liga foi interrompido, aos seis minutos, por ordem do árbitro Hélder Malheiro e já depois de Jorge Jesus, treinador dos encarnados, ter questionado a equipa de arbitragem sobre as condições do relvado, fortemente afetado pelo mau tempo que se tem abatido este domingo sobre São Miguel.

Comunicado na íntegra

"Vimos pelo presente informar V. Exas., que o jogo 11203: Santa Clara - SL Benfica, integrado na 12.ª Jornada da Liga NOS, foi interrompido devido às condições climatéricas adversas que se fazem sentir no Estádio de São Miguel. Assim, atento o disposto no n.º 1 e 4 do artigo 46º do Regulamento de Competições, as Sociedades Desportivas irão retomar o referido jogo amanhã, dia 4 de Janeiro de 2021 pelas 17h00 com transmissão televisiva na SportTV.

Nota: O jogo em causa tem como referência a hora Continental"