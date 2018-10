Observatório: Benfica tem o plantel mais estável; FC Porto conta com mais estrangeiros

O CEIS - Observatório do Futebol - analisou dados demográficos de 31 ligas europeias

O Benfica é o clube português com mais estabilidade no plantel. A conclusão é do CEIS, o Observatório para o Futebol, que analisou os jogadores utilizados pelas equipas de 31 ligas europeias entre 1 de julho e 1 de outubro.

No parâmetro de Estabilidade, foram analisados o número de anos em que o jogador já está numa equipa e, em Portugal, o Benfica é quem lidera com uma média de 3,01 anos. O FC Porto vem logo atrás com 2,35 anos. Portimonense fecha o pódio, com 2,31 anos. O Sporting, no plantel atual, tem uma média de 1,07 anos para os jogadores. No fundo da tabela está o Moreirense, com uma média de permanência nos 0,70. Em termos gerais, os clubes da liga portuguesa têm jogadores com 1,44 anos de plantel, uma média baixa com apenas seis países a registarem um número mais baixo. No topo da lista está a Noruega (2,48 anos), Alemanha (2,45 anos) e Inglaterra (2,38 anos).

No parâmetro da utilização de estrangeiros, é o FC Porto quem lidera, com uma utilizado de 82,19%, seguido do Rio Ave, com 78,45% e Sporting, com 78,18%. O Benfica usa 60% de estrangeiros em campo. O Tondela é a equipa que menos tempo de jogo dá aos estrangeiros, que cumprem apenas 27,10% dos minutos. Em termos gerais, Portugal é o sexto país que mais estrangeiros usa, com 59,60%, atrás de Itália e Inglaterra. A liga com mais minutos de jogadores estrangeiros é a do Chipre, com 82,67%; no outro extremo está a Sérvia, que concede apenas 16% de utilização aos jogadores de outros países.

O Observatório analisou ainda a idade, concluindo que o Rio Ave, com 24,30 anos, é o clube com jogadores mais jovens, seguido do Nacional, com uma média de 25 anos. No outro extremo está o V. Setúbal, com uma média de 28,28 anos, pouco mais que Feirense (28,15) e Sporting (28,14). O FC Porto tem uma média de 27,76 e o Benfica tem 25,83 anos. Portugal situa-se a meio da tabela, com uma média de 26,93 anos sendo os extremos ocupados por Turquia (28,89 anos) e Croácia (24,62).

Outro dos pontos analisados foi a percentagem de minutos dados a jogadores jovens, entre os 15 e os 21 anos, e que tenham sido formados no clube. O Nacional lidera, com uma utilização de 25,82% destes jogadores, seguido de Benfica, com 18,33%. Segue-se o Belenenses, com 14,95, FC Porto, 11,85%, Marítimo, 11,16% e Sporting, 9,71%. No fim da lista estão cinco clubes, quem qualquer minuto dado a jogadores com os parâmetros definidos: Aves, Chaves, Moreirense, Tondela e V. Guimarães.

Em termos europeus, o Real Madrid é o clube mais estável da Europa, com os jogadores a permanecerem, em média, 5,84 anos. Barcelona e Bayern estão logo a seguir, também com números acima dos cinco anos.