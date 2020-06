Dérbi entre FC Porto e Boavista: Liga convoca reunião de urgência

FC Porto, Boavista, PSP e Câmara Municipal do Porto vão reunir-se com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), para garantir a segurança na realização do dérbi portuense na terça-feira, noite de São João.

A Liga anunciou esta sexta-feira que convocou uma reunião de urgência a propósito do dérbi entre FC Porto e Boavista, que se realiza na noite de São João.

"Tendo em conta todas as notícias que têm sido veiculadas, nos últimos dias, em relação ao jogo FC Porto-Boavista FC, da jornada 28, da Liga NOS, marcado para 23 de junho (21h15), a Liga Portugal decidiu convocar uma reunião de urgência, com responsáveis dos dois clubes, da PSP e da Câmara Municipal do Porto", informou o organismo.

"O encontro, que vai decorrer esta tarde, pelas 15h30, na sede da Liga, no Porto, tem como propósito garantir que toda a operação de segurança decorrerá dentro da normalidade necessária para que o jogo se realize na data previamente agendada", acrescenta.

Na quarta-feira, as câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia, bem como operadores de transportes e responsáveis das forças de segurança, anunciaram ter feito uma recomendação ao Governo e à LPFP para que o jogo fosse adiado.

"Não podendo tomar medidas acerca da realização de jogos de futebol ou do funcionamento de determinadas superfícies comerciais, as entidades presentes vão pedir ao Governo que as assuma também, para que a tentação de festejos na noite de São João não venha a comprometer os resultados muito positivos que a região e as duas cidades em particular têm conseguido na luta contra a covid-19", lia-se na publicação divulgada pelo Município do Porto.

Na ocasião, a câmara do Porto afirmou que era "parecer da PSP" que "o encontro [de futebol] poderá ser um foco de concentração indesejado de adeptos", razão pela qual é sugerido o seu adiamento.

Já esta sexta-feira, o FC Porto, na newsletter diária, afirmou não entender a polémica criada em torno da data do encontro.