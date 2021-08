João Henriques e a expulsão de Rodrigo Conceição: "Por vezes, pagamos por ter sobrenomes..."

Declarações de João Henriques, treinador do Moreirense, após o empate com o Santa Clara (2-2), no Estádio São Miguel, a contar para a segunda jornada da Liga Bwin.

Palavra ao Santa Clara: "Primeiro, quero dar os parabéns ao Santa Clara pela campanha europeia que está a fazer. Desejar as maiores felicidades ao Santa Clara do fundo do coração, até porque também fiz parte desta família que está aqui nos Açores e conheço muita gente aqui dentro. Que tenham a maior sorte do mundo para passar nos play-offs e para representar Portugal e os Açores numa campanha que desejamos que seja positiva para o futebol português."

Análise do jogo: "Claro que estamos a falar da equipa que foi sexta classificada no campeonato anterior, que mantém a maioria dos seus atletas e com um futebol de qualidade, staff de qualidade, estrutura que vem a crescer de ano para ano e, portanto, obviamente que respeitamos uma equipa boa. Foi um jogo que nós sabíamos que, obviamente, teria cansaço por parte do adversário, sabíamos disso porque 72 horas depois de um jogo [da Conference League], com viagem, com poucas horas para treinar, poderia pesar para eles, mas estão com um andamento tremendo. Apesar de terem essa sobrecarga natural, eles estão bem. E nós também sabíamos disso, mas o respeito é enorme, porque é uma equipa boa e nós também demonstrámos que temos uma equipa de qualidade e que estamos no campeonato para disputar qualquer jogo em qualquer campo, contra qualquer adversário com a mesma qualidade que apresentámos hoje."

Expulsão de Rodrigo Conceição: "Estava aqui a morder o lábio para não falar sobre isso... Hoje houve algumas más decisões, na minha opinião, da equipa de arbitragem. O Rodrigo não disse nada para ser expulso. Por vezes, pagamos por ter sobrenomes, pagamos por sermos reincidentes em expulsões e não somos expulsos pelo árbitro no momento. Neste caso, foi uma má decisão. Foi prejudicial para a nossa equipa. Também houve outras más decisões que tiveram alguma influência nos lances de golo. Estou a referir-me ao nosso golo que foi invalidado, na minha opinião foi limpo. Estou a referir-me ao lance da grande penalidade [para o Santa Clara] que é uma falta inexistente sobre o Allano. São lances de golo que tiveram influência no resultado final. Mas, como disse, valorizo tudo o que aconteceu dentro das quatro linhas."

Adiamento do jogo não concretizado: "Relativamente a esse assunto, não vou pronunciar-me. Só fico triste pelo ambiente criado à volta do jogo. Só isso. Tudo o resto não vou comentar. É lamentável acontecerem essas situações. Durante o jogo, as duas equipas respeitaram-se, assim como toda a gente. Quando aqui chegámos fomos respeitados, respeitámos o Santa Clara e é isso que interessa. Dentro das quatro linhas houve enorme respeito, o resto não vou comentar."