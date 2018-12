Ivo Vieira tem jogadores cobiçados: "Nunca me irei opor..."

Treinador do Moreirense falou sobre o jogo com o Rio Ave e também do mercado de janeiro.

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, prometeu esta segunda-feira que a equipa vai discutir o resultado na deslocação de quarta-feira ao terreno do Rio Ave, em jogo da 15.ª jornada da I Liga. A fazer a melhor época de sempre no principal escalão, a equipa de Moreira de Cónegos segue em sétimo, com 22 pontos, mais três do que os vila-condenses, que ocupam a décima posição, com 19 pontos.

"Queremos discutir o jogo, num bom campo, frente a uma equipa competente, uma equipa de grande valia. Vamos lutar pela conquista dos pontos, mas temos de estar precavidos para a qualidade do adversário", disse Ivo Vieira na habitual antevisão à partida.

O técnico dos minhotos garantiu que o encontro de quarta-feira foi preparado com o intuito de evitar que coletivo do Rio Ave possa ferir o Moreirense e abordou o facto do conjunto vimaranense estar a fazer uma época fora do habitual rótulo de aflito, mantendo-se, no entanto, cauteloso. "O objetivo do Moreirense é conseguir uma época tranquila e equilibrada. É verdade que temos uma boa soma de pontos, mas não podemos ficar à sombra do que fizemos. Como equipa podemos crescer mais", referiu Ivo Vieira.

Quanto ao mercado de janeiro, sendo que nomes de alguns atletas do Moreirense têm sido falados para possíveis transferências, o treinador foi direto. "Muito frontalmente digo aos meus atletas que quero o melhor para eles. Nunca me irei opor a qualquer situação que venha a acontecer. É para isso que eles trabalham, para melhorarem as suas condições pessoais", apontou.

Moreirense e Rio Ave jogam quarta-feira a partir das 20:15, em Vila do Conde em jogo a contar para a 15.ª jornada.