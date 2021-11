"Não estou entre direções, sou treinador do Marítimo até junho de 2022"

Julio Velázquez, treinador do Marítimo

Redação com Lusa

Treinador do Marítimo, Júlio Velázquez, garante não estar entre direções em dia de tomada de posse

O treinador do Marítimo, Júlio Velázquez, recusou estar entre direções, no dia em que Rui Fontes tomou posse no clube madeirense.

"Não estou entre uma direção ou outra, sou treinador do Marítimo até junho de 2022 e tenho todas as forças e vontade do mundo. Estamos a trabalhar bem e gostaríamos de ter mais vitórias", afirmou, preferindo reforçar que a equipa técnica e jogadores são profissionais e "como tal, a responsabilidade é dignificar o clube" que representam.