Ricardo Soares: "Acredito que vou estar no banco, porque as regras são para todos"

Declarações do treinador do Gil Vicente na antevisão ao jogo com o Sporting, marcado para as 20h30 de domingo.

O treinador do Gil Vicente falou pela primeira vez sobre a suspensão de 15 dias de que foi alvo por parte do Conselho de Disciplina da FPF, na sequência da expulsão no encontro frente ao Paços de Ferreira, mostrando-se bastante revoltado e fazendo uma espécie de defesa da honra. Na conferência de imprensa de antevisão à deslocação a Alvalade, Ricardo Soares, que recorreu da decisão da justiça desportiva ao Tribunal Arbitral do Desporto, disse esperar estar no banco, domingo à noite: "Acredito que vou lá estar, porque as regras são para todos. Se outras pessoas utilizaram esta regra para poderem estar no banco e foram a jogo, não me passa pela cabeça que possam existir duas regras."

Sobre o lance que ditou a expulsão, um penálti marcado a favor do Paços e que colocou a formação de César Peixoto na frente do marcador - o jogo terminou empatado a uma bola - o técnico arrasou o árbitro principal, Rui Costa: "Segundo o relatório do arbitro, fui expulso por ter dito: 'Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha'. O quarto árbitro achou que não era penálti, o VAR também e parece que o Conselho de Disciplina também, porque não o nomeou para nenhum jogo para ligas profissionais. O que sei é que perdi dois pontos por um erro inqualificável por parte de um elemento do jogo que pode ser suficiente para retirar o quinto lugar ao Gil Vicente".

Já sobre o jogo desta jornada, Soares disse esperar um Sporting "que ainda luta pelo título, treinado por um grandíssimo treinador e que tem jogadores que podem decidir um jogo, como o Sarabia ou o Pote", garantindo, no entanto, que a sua equipa "vai jogar olhos nos olhos e para ganhar" frente a o campeão nacional.