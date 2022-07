Oficial: Tiago Araújo assina por três temporadas com o Estoril

Benfica salvaguarda metade dos direitos económicos do extremo

Tiago Araújo foi esta sexta-feira oficializado pelo Estoril como reforço para a temporada 2022/23.

O extremo esquerdo, de 21 anos, que alinha também como lateral, assinou contrato válido por três temporadas num acordo de partilha de direitos económicos entre o clube da Linha de Cascais e o Benfica, clube com qual o jogador mantinha contrato.

Tiago Araújo reforça o plantel dos canarinhos, que ainda procuram novo treinador, constituindo assim a quarta contratação para a nova temporada, depois de também o extremo Rodrigo Martins (ex-Mafra), o médio Titouan Thomas (ex-Lyon) e Gonçalo Esteves (emprestado pelo Sporting) terem sido anunciados nos dias antecedentes.

O esquerdino chega à Amoreira depois de ter iniciado a época passada ao serviço do Benfica B, pelo qual cumpriu dois jogos na II Liga, antes de ser cedido por empréstimo ao Arouca ainda na fase inicial da época.

O jovem atleta realizou 16 partidas pelo emblema nortenho na Liga Bwin e regressou ao Benfica, onde cumpriu nove anos de ligação após ter chegado ainda em idade de infantil.

A longa passagem pelo clube encarnado, apenas com uma interrupção motivada por uma passagem pelo Vitória de Guimarães em 2015, permitiu a Tiago Araújo completar a sua formação, iniciada na escola do CB Póvoa de Lanhoso.

O atleta capaz de percorrer toda a ala esquerda conta com dois títulos de campeão nacional no seu currículo, em iniciados (em 15/16) e em juvenis (em 17/18), ambos ao serviço do Benfica, clube com o qual deixa agora de ter ligação contratual.