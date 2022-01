Estoril sugere data da final four da Taça da Liga

Uma das datas sugeridas pelos estorilistas é por altura da final-four da Taça da Liga

Os números de infetados por covid-19 na estrutura da SAD do Estoril continua a subir e nos testes realizados esta terça-feira foram detetados mais casos positivos. Neste momento, os canarinhos têm mais de 30 elementos infetados, entre jogadores, equipa técnica e staff, situação que coloca em risco a receção ao FC Porto, agendada para sábado.

Perante este aumento diário de infeções e porque o surto já chegou também aos sub-23, os responsáveis canarinhos intensificaram o contacto com os dragões, de modo a tentar a adiar o encontro.

Contudo, ao que O JOGO apurou, não houve acordo entre os dois clubes para um adiamento, com a formação portista a alegar que não tem calendário disponível para disputar o jogo noutro dia.

Uma das datas sugeridas para a realização do encontro era por altura da final-four da Taça da Liga (25 ou 26 de janeiro), competição no qual as duas equipas já foram eliminadas. No entanto, essa é uma data para jogos internacionais em algumas confederações, como a sul-americana e a asiática, e alguns jogadores do FC Porto, entre eles Luíz Díaz, Uribe e Taremi, podem estar ao serviço das suas seleções por essa altura.