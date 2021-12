Bruno Pinheiro continua no Estoril e foi dinheiro a impedir saída

Besikitas estava reticente em pagar a cláusula de rescisão e Bruno Pinheiro decidiu então ficar na Amoreira.

Foi uma novela que deixou em alvoroço muitos adeptos do Estoril durante a semana, mas não teve o desfecho que parecia esperado. Falamos da saída do treinador Bruno Pinheiro para o Besiktas (Turquia), que esteve iminente, mas que acabou por não se consumar.

E, ao que O JOGO apurou, a razão pela qual o técnico ainda se mantém na Amoreira está a relacionada com a cláusula de rescisão de 350 mil euros que o campeão turco estava reticente em acionar. A saída pela via da rescisão de contrato também foi de imediato descartada por Bruno Pinheiro, que teria de pagar 50 mil euros para terminar o vínculo que o ligava aos canarinhos até final da temporada.

Perante este impasse e de forma a não estender uma negociação que podia prejudicar todas as partes, o técnico decidiu então dar por terminado este assunto e, antes do jogo de anteontem contra o Famalicão (empate 2-2), comunicou à SAD canarinha que ia continuar no clube. Uma notícia que foi, claro, muito bem recebida pelos adeptos, que, já preparados para a despedida, exibiram cartazes a agradecer o trabalho realizado e também aproveitaram para tirar fotos com o treinador.

Depois da receção aos minhotos, Bruno Pinheiro não quis falar diretamente sobre a eventual saída, mas deixou antever a continuidade e que já estava a preparar o jogo de terça-feira, para a Taça de Portugal. "Qualquer jogador, treinador e clube quer chegar à final desta competição. Vamos com tudo para tentar ganhar ao Tondela. Não pensando no Jamor, mas em mais uma eliminatória", frisou o treinador do Estoril.