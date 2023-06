José Gomes assume o comando técnico do Chaves

O técnico de 52 anos, que esteve os últimos meses ao serviço do Marítimo, foi o nome escolhido pela SAD flaviense para colmatar a saída de Vítor Campelos. Com uma vasta experiência nacional e internacional, o treinador matosinhense terá de lidar com a reestruturação do plantel flaviense, uma vez que vários jogadores influentes estão de saída.

A SAD do Chaves encontrou o sucessor de Vítor Campelos para o comando técnico da equipa de futebol: José Gomes. O matosinhense, de 52 anos, assume o cargo depois de ter treinado o Marítimo, que desceu à II Liga, e que deixou esta semana.

Com muitos anos de experiências em vários países, José Gomes tem um currículo longo, desde adjunto a treinador principal. Com passagens pelo FC Porto, Benfica, Marítimo, Paços de Ferreira, Moreirense, Leixões, Covilhã, Aves, U. Leiria, Gil Vicente, Rio Ave, Panathinaikos (Grécia), Videoton (Hungria), Almería e Ponferradina (Espanha), Reading (Inglaterra), Baniyas (Emirados Árabes Unidos), Al Taawon e Al Ahli (Arábia Saudita), o técnico vai ter a oportunidade de aplicar em Trás-os-Montes essa experiência acumulada ao longo dos anos, sabendo que terá pela frente uma missão difícil.

Sem poder contar com a maior parte da estrutura da equipa que teve um comportamento brilhante na época passada, José Gomes vai ter de reconstruir o plantel com especial atenção para os setores que perderam jogadores influentes, mas sempre dentro dos parâmetros definidos pela SAD, pouco inclinada a investir no mercado.