Salvador explica a oferta do Sporting, o que disse a Rúben Amorim e os planos que tinha

Braga apresentou esta quinta-feira Custódio como substituto de Rúben Amorim.

António Salvador apresentou esta quinta-feira Custódio como no treinador do Braga e explicou como foi abordado por Frederico Varandas. "É simples. O Sporting contactou-me, há pouco mais de uma semana, no regresso de Glasgow. Varandas pediu uma reunião comigo. O pensei que fosse por outro assunto que tínhamos falado. Fiquei surpreendido, quando disse que iria entrar em acordo para contratar Rúben Amorim. Pôs uma determinada verba e dois jogadores mais percentagem do passe do Palhinha. Disse que o Braga de maneira alguma iria negociar o treinador. Não era dinheiro, não eram jogadores. A reunião terminou", recordou o líder do Braga.

"Passado mais de uma semana, mais notícias e num dia chamo Rúben Amorim e sou claro: 'Não quero que saias. Tenho visto muitas noticias que Silas vai embora. O Braga não vai negociar nada. Quero dizer que o Braga quer renovar por mais um ano. Estou disponível para renovar as condições salariais além das contratualizadas nos próximos dois anos. Se houver alguma vontade tua de saíres para o Sporting a única solução é o Sporting pagar os 10 milhões. Foi o que aconteceu", disse ainda Salvador.

"Rúben Amorim foi muito correto. Numa segunda fase, quando falámos, eu disse que não havia condições nenhumas para negociar, se ele tivesse vontade, o Sporting tinha de pagar a cláusula e ele foi muito correto. [Rúben Amorim] Disse 'compreendo que estou num projeto, se o Sporting me quiser, tem de cumprir o que está no contrato. Estou contente aqui. Mas, se o Sporting pagar, obviamente que poderei aceitar o desafio do Sporting'", continuou.