O gesto de Raúl Silva no final do Benfica-Braga

Raúl Silva escolheu as redes sociais, no caso o Instagram, para desculpar-se pelo gesto no final do Benfica-Braga e que, além do mais, valeu-lhe um segundo cartão amarelo - seguido de vermelho - já depois do apito final.

"Futebol é emoção e às vezes passámos do limite. Quero pedir desculpa aos adeptos do Benfica, foi uma vitória difícil da nossa equipa e era apenas isso que queria celebrar, mas reconheço que tive um comportamento que não é o meu e que não me reflete. Em momento algum quis ofender a instituição e os adeptos que têm todo o meu respeito!!! Desculpas!", pode ler-se na conta do jogador na rede social Instagram.