Petição quer Hugo Viana fora do onze do centenário do Braga

Hugo Viana, ex-jogador do Braga e atual dirigente do Sporting

Grupo de sócios quer retirar o nome do atual diretor desportivo do Sporting do onze do centenário arsenalista, depois do comportamento do ex-jogador no duelo entre minhotos e leões.

Um grupo de sócios do Braga quer que Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, deixe de figurar no onze do centenário, iniciativa levada a cabo recentemente e destinada a eleger a melhor equipa da história do clube minhoto, no âmbito das comemorações dos seus 100 anos.

O comportamento do antigo jogador do Braga na partida com o Sporting, acusado por António Caldas, comentador da NEXT, de tentativa de agressão e intimidação, está na base de uma petição lançada por sócios bracarenses e que, na sexta-feira, contava com 300 assinaturas.

Viana foi eleito um dos melhores médios da história do Braga, sendo que o onze final resultou de uma votação de cerca de seis mil associados.