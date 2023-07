Jovem internacional brasileiro apontado como alvo de Braga, Roma e não só

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Savinho esteve no PSV na última temporada e pertence ao Grupo City.

Savinho, jovem extremo brasileiro de 19 anos, é este sábado colocado na rota do Braga. Segundo Fabrizio Romano, jornalista especialista em mercado, o clube minhoto pediu informações sobre o jovem jogador tendo em vista um possível empréstimo.

Depois de ter dado nas vistas ao serviço do Atlético Mineiro, o internacional jovem brasileiro, presente no recente Mundial de sub-20, esteve emprestado pelo Troyes, do Grupo City, ao PSV na última época, onde fez oito jogos pela formação principal.

De acordo com a informação, o clube neerlandês está interessado numa nova cedência. O Girona, de Espanha, e a Roma, treinada por Mourinho, serão outros clubes interessados.