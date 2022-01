Internacional jovem por Angola reforça equipa B do Braga

David Nzanza, de 18 anos, é avançado e jogou um Mundial sub-17 com o seu país, há dois anos. Pode atuar em várias formações dos arsenalistas

Chama-se David Nzanza, tem 18 anos, é internacional pelas seleções jovens de Angola e foi confirmado como reforço do Braga. O avançado deve atuar na equipa B.

Presente no campeonato do Mundo de sub-17, em 2017, Nzanza ajudou, com quatro jogos e um golo, a sua seleção a chegar aos oitavos da competição.

Pela idade, Nzanza pode atuar ainda nos sub-19 e nos sub-23 bracarenses.