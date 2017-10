Rafa foi vendido e recomprado ao dono do Mónaco

SAD do Braga negociou Rafa com a Browsefish Limited, fundo que pertence ao russo Dmitri Rybolovlev

A SAD explicou, no último Relatório e Contas, a operação financeira que envolveu o negócio do Rafa desde a compra ao Feirense, em 2013, e a venda ao Benfica, no verão do ano passado. Sendo assim, o Braga anunciou um lucro total de 9,3 milhões de euros com o internacional português, mas também reportou que parte significativa desse encaixe (7,15 milhões de euros) ocorreu na época de 2013/14, através da venda de 40% do passe do jogador à Browsefish Limited, um fundo de investimento que, segundo o Football Leaks, pertence ao russo Dmitri Rybolovlev, dono do Mónaco e que tem em Jorge Mendes um dos principais parceiros (a Gestifute, do empresário português, também tinha 40% do passe de Rafa, que vendeu ao Braga, no início de 2016, por "quatro milhões de euros").

No entanto, no Relatório e Contas de 2013/14, é referido que a SAD recebeu "11,56 milhões de euros" com a venda de Edinho, e "parte dos direitos financeiros dos atletas Diego Costa, Rafa, Núrio e Pedro Tiba". Ora, e segundo foi noticiado na altura, a SAD garantiu mais do que sete milhões de euros só com a transferência de Diego Costa do Atlético de Madrid para o Chelsea (o Braga tinha ficado com 20 por cento de uma mais-valia), que a juntar aos tais 7,1 milhões de euros adiantados por Rafa ultrapassava, desde logo e por uma larga margem, o valor anunciado na altura (11,56 milhões). Fonte da SAD garantiu, porém, que o encaixe relativo à transferência de Diego Costa não foi totalmente contabilizado nesse relatório, tendo sido diluído por vários anos, explicando dessa forma a discrepância de valores.