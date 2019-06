André Horta, reforço do Braga, deixou cair um contrato milionário

Médio aceitou baixar significativamente o salário para voltar a jogar com regularidade no clube minhoto.

André Horta foi, até ao momento, a contratação mais sonante do Braga para a próxima época, tendo sido oficialmente anunciado depois de várias semanas de negociações com o seu anterior clube, o Los Angeles FC, e a MLS, a liga norte-americana de futebol. O médio já tinha demonstrado interesse em regressar ao Minho logo no início do ano, na reabertura do mercado em janeiro, mas só agora é que foi possível concretizar um dos grandes objetivos da SAD para o reforço do plantel. No entanto, e para voltar ao Braga, André Horta teve de abdicar de um contrato milionário nos Estados Unidos, no qual iria receber, só esta época, 1,2 milhões de euros. O acordo celebrado em 2018 com o Los Angeles FC previa ainda um aumento salarial nas duas próximas épocas...

Depois de ter sabido do interesse do jogador em regressar a Portugal, António Salvador tratou de fazer um esforço financeiro para oferecer o médio desejado por Abel Ferreira - a SAD pagou cerca de 2,1 milhões de euros pelo passe do jogador -, sendo que André Horta, que assinou por cinco épocas, também teve de abdicar de parte substancial do seu salário para voltar.

Apesar de ter deixado cair um contrato de milhões, este negócio acabou por satisfazer todas as partes: o Braga ganhou um jogador considerado fundamental no esquema de Abel Ferreira, o Los Angeles FC teve retorno financeiro com um jogador pouco utilizado (ainda garantiu uma parte importante de uma futura venda) e André Horta vai voltar a ter a oportunidade de jogar com regularidade.

A possibilidade de regressar para perto do irmão mais velho, Ricardo Horta, e de ser novamente treinado por Abel Ferreira, a quem já deixou elogios públicos, também pesaram na decisão.