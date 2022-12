Influência de Vitinha no Braga alarga-se à Taça da Liga

Ponta de lança estreou-se a marcar na competição e logo com um golo que ajudou a equipa a passar aos quartos de final.

Melhor marcador do Braga esta temporada, com dez golos, Vitinha foi decisivo no triunfo frente ao Casa Pia, no Jamor, anteontem, e estreou-se a marcar na Taça da Liga. No percurso realizado na equipa principal dos arsenalistas, iniciado na época 2020/21, o ponta de lança ainda não tinha apontado qualquer golo nesta competição. O primeiro remate certeiro valeu a conquista dos três pontos e, face ao empate do Paços de Ferreira com o Trofense, resultou no apuramento do Braga para os quartos de final da prova.

Depois de ter ficado em branco na última época na Taça da Liga, Vitinha só precisou de um jogo esta temporada para se estrear a finalizar na prova. E cimentou a liderança dos goleadores do Braga.

Em 2020/21, quando foi lançado por Carlos Carvalhal na primeira equipa, Vitinha não realizou qualquer jogo na Taça da Liga, mas na última temporada já participou em dois, embora sem registo de finalizações nos duelos com o Paços e Ferreira e o Boavista. Esta época, o goleador começou por ficar no banco frente ao Trofense, por não estar nas melhores condições físicas, mas na primeira oportunidade, sábado, apontou o primeiro golo na Taça da Liga.

Marca: camisola 99 está apenas a quatro golos de igualar o registo da última época. Com dez golos, Vitinha é o melhor marcador do Braga, à frente de Ricardo Horta (sete) e Banza (seis)

Em 61 jogos realizados pelo Braga, o ponta de lança soma 25 golos, tantos, por exemplo, como os marcados pelo egípcio Hassan, mas este ao cabo de 108 partidas. Vitinha apresenta uma média de 0,41 golos por jogo, superior à de Ricardo Horta, o melhor marcador de sempre do Braga, com 100 remates certeiros. De resto, no plantel atual o camisola 99 é o segundo jogador com mais finalizações, atrás, claro, do capitão. Se mantiver esta média, Vitinha prepara-se para bater o registo da época passada, na qual apontou 14 golos ao longo de 38 jogos.