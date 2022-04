Em Inglaterra apontam Carlos Carvalhal ao comando do Burnley

Equipa inglesa tenta evitar a descida na Premier League.

Carlos Carvalhal é esta quinta-feira apontado como alvo do Burnley. O atual 18.º classificado da Premier League demitiu Sean Dyche na passada semana e procura um sucessor, estado o atual técnico do Braga na lista, segunda informa a imprensa inglesa

Sam Allardyce seria um objetivo do Burnley, mas o pouco tempo para evitar a descida de divisão terá feito recuar o experiente técnico de 67 anos. Wayne Rooney, que orienta o Derby County, e Chris Wilder, do Middlesbrough, são outros nomes apontados, mas de difícil alcance, segundo as informações.

Carlos Carvalhal, que termina contrato com o Braga no final da época, tem experiência no futebol britânico, onde orientou Sheffield Wednesday e Swansea.

O Burnley tem sete jogos para evitar a descida na Premier League e está a quatro pontos do Everton, a primeira equipa acima da linha de água. No empate frente ao West Ham, foi orientado por Michael Jackson, que treinava os sub-23. Um novo treinador deve ser apenas conhecido no final da temporada.