Depois de Trincão e Rúben Amorim, Braga prepara-se para mais milhões com Fábio Martins

Tendo em conta o número crescente de clubes interessados, o Famalicão está a ponderar acionar a opção de compra por Fábio Martins, para depois o revender para o estrangeiro

O Braga transformou-se, nos tempos mais recentes, numa máquina de fazer dinheiro e, este ano, já depois de ter transferido Trincão para o Barcelona (31 milhões de euros) e Rúben Amorim para o Sporting (10 milhões), prepara-se para garantir, a breve prazo, mais uma verba significativa para o equilíbrio das contas da SAD, desta vez com a venda de Fábio Martins, um jogador que nem sequer faz parte do atual plantel. O extremo, que está emprestado ao Famalicão até ao final da época, tem sido um dos principais destaques da I Liga e há, por isso, vários clubes estrangeiros interessados na sua contratação. Nesse sentido, o Braga pretende garantir uma verba significativa com a mais do que provável transferência de Fábio Martins, o que leva os responsáveis arsenalistas a nem sequer integrá-lo no projeto do plantel para a próxima temporada, isto mesmo na eventualidade de o Famalicão vir a optar por não acionar a opção de compra, no valor de cinco milhões de euros, que ficou estabelecida no momento da cedência. Refira-se que este valor (5M€) diz respeito apenas aos 60 por cento do passe do jogador que se encontram na posse da SAD minhota - os restante estão distribuídos por "entidades terceiras".

No entanto, e segundo O JOGO apurou, o Famalicão está a ponderar a possibilidade de acionar a opção de compra junto do Braga, até porque entende que conseguirá obter lucro com esta operação através da venda do extremo, por valores superiores, durante a próxima reabertura de mercado. Na perspetiva arsenalista, há a convicção, quase absoluta, da entrada de mais cinco milhões de euros na SAD, seja através do Famalicão (opção de compra) ou da venda direta a um dos clubes estrangeiros que já manifestaram a intenção de avançar para a contratação do jogador.

Fábio Martins, de 26 anos, tem contrato com o Braga até ao final de junho de 2022 e, esta época, marcou sete golos e fez mais cinco assistências nos 20 jogos realizados para o campeonato.