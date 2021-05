"Com a centralização dos direitos televisivos o Braga vai ter condições de lutar pelo título"

Treinador do Braga, Carlos Carvalhal, entrevistado pela NEXT, considera que o clube ainda não tem condições para lutar com os crónicos candidatos ao título. A partir de 2028 a história será diferente

Hipóteses de o Braga ser campeão: "Relativamente à equipa de futebol temos de ter cuidado a comunicar com as pessoas, porque podem dizer que não tenho ambição. É muito fácil ficar bem junto dos adeptos e dizer que o Braga tem condições para lutar pelo título, mas é preciso ser realista. Temos de saber gerir expectativas, sem defraudar as pessoas. Há três crónicos candidatos ao título, com poder social, financeiro e dimensão histórica. Há diferenças significativas ainda. O presidente disse que se algum desses clubes se distrair, o Braga apanha-os; foi uma expressão feliz. Também disse que o Braga será candidato ao título quando tiver 50 por cento das receitas dos outros três clubes e quando tiver 20 mil pessoas no estádio. Em 2028 vai haver a centralização dos direitos televisivos e o Braga nessa altura vai ter maior capacidade financeira para recrutar, não vai ter tanta necessidade de vender os seus ativos. Até lá, vai continuar a crescer, vai continuar a vender ativos para ser um clube saudável e vai tentar reforçar-se dentro desta limitação.

Temos 20/30 por cento do orçamento dos grandes. Em 2028 o Braga vai estar em condições, porque tem engenho e arte, de competir com os grandes. Até lá vamos baixar os braços? Não, vamos sonhar que é possível conseguir a melhor classificação, esperando batê-los no jogo a jogo. Se estivéssemos apenas centrados no campeonato, tenho a consciência que faríamos melhor, não tenho dúvidas nenhumas. Se me perguntassem se gostaria de repetir esta época, assinava já de cruz".

Planificação da próxima época: "Queremos fazer uma equipa equilibrada. Vai haver saídas e entradas. Até 2028, quando chegar a massa, isto tem de ser gerido de forma diferente. Podem dizer que o Braga podia ser mais ambicioso do ponto de vista desportivo, ficar com os melhores e não vender. Mas se isso não funcionar, depois demora-se quatro ou cinco anos a recuperar e há uma queda para o meio da tabela. Essa via não é a mais sustentada. O outro tipo de crescimento é o que tem vindo a ser efetuado pelo Braga; há necessidade de vender, como aconteceu na época passada e poderá acontecer na próxima. Vamos ter que fazer um investimento esta época. Cinquenta por cento da venda de um jogador vai permitir reforçar a equipa".

Planos para o futuro: "Isto está pensado a médio prazo. Vamos tentar crescer até 2028, tentando nessa altura estar num patamar superior ao atual, e quando vier a capacidade de investimento com a centralização dos direitos televisivos, aí o Braga vai ter mais do que condições para lutar pelo título, não tenho dúvidas nenhumas".

ENTREVISTA À NEXT