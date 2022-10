Claque do Braga insiste: "Aceitarão os sócios dinheiro manchado com o sangue de inocentes?"

Ultras Bracara Legion reforçaram mensagem exibida durante o jogo com o Saint-Gilloise

O grupo Qatar Sports Investments, que detém o PSG, adquiriu mais de 20% do capital da SAD do Braga e a claque Bracara Legion reagiu de imediato, primeiro com uma tarja durante o desafio de quinta-feira contra o Saint-Gilloise, agora numa mensagem de reforço nas redes sociais.

"Qataris Slavers Are Not Welcome" (Esclavagistas cataris não são bem-vindos, em português), escreveu a claque na mencionada tarja, na quinta-feira. Hoje foi mais longe: "Não embarcamos em ilusões de investimentos milionários e promessas de títulos, conhecemos bem essa falsa retórica e sabemos como é que ela acabou em clubes como o Desportivo das Aves, Os Belenenses, União de Leiria, Leixões, entre muitos outros casos."

Seguiram-se as explicações para a rejeição do novo parceiro e investidor do clube: "Com desconfiança observamos a entrada da QSI, cujos 'mandantes' estão manifestamente envolvidos na prática de crimes hediondos, de como são exemplo as milhares de mortes de trabalhadores escravizados que laboravam na construção das estruturas para o Mundial deste ano. [...] Não sabemos ainda quais os reais intentos da QSI, mas sabemos com certeza que não é a paixão pelo clube que os move, e como tal ficaremos alerta e vigilantes às movimentações operadas por esta gente. Resta-nos deixar uma questão no ar: Aceitarão os associados do Sporting Clube de Braga, a troco dum 'pretenso' aumento de competitividade, dinheiro manchado com o sangue de inocentes?", concluiu o comunicado da claque Bracara Legion.