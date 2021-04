Carvalhal: "Dois ou três acordaram com o Rio Ave e ressuscitaram com o Boavista"

Treinador do Braga diz que alguns jogadores estão a regressar à boa forma e isso dá mais armas à equipa para acabar com a invencibilidade do Sporting.

Momento da equipa: "Na última jornada, frente ao Boavista, o mais importante foi a equipa ter dado um passo em frente após a inflexão verificada no jogo com o Belenenses. O que queremos agora é dar sequência. Vamos jogar para ganhar contra o adversário mais difícil do campeonato, porque ainda não perdeu".

Abordagem ao jogo com o Sporting: "O Braga entra sempre para vencer, seja em que campo for, é essa a nossa proposta. Vamos jogar cara a cara com o Sporting, sem mudar a nossa postura. O adversário tem mais pontos fortes do que debilidades. Vamos ter de trabalhar muito e de correr muito para sermos bem-sucedidos. Será um jogo difícil para as duas equipas, que têm identidades muito marcadas e que se conhecem bem".

Disponibilidade de Al Musrati e Gaitán: "Sendo um horário mais tardio do que no último jogo, o Al Musrati [que está a cumprir o Ramadão] é uma opção mais válida do que na semana passada. Está convocado e disponível. Quanto ao Gaitán, fez um grande jogo na última jornada e fiquei com a sensação de que o estiquei um pouco, talvez devesse tê-lo tirado aos 60 minutos. Vamos avaliar a condição física dele".

Motivação de defrontar o líder invicto: "Jogar contra estes adversários tem uma motivação intrínseca, não se trata de uma motivação extra. O que nos importa é que estamos a ser regulares e estamos a dois pontos de igualar a pontuação da época passada. Queremos superar essa marca".

Subida de rendimento dos jogadores: "Houve um desafio lançado aos jogadores e a correspondência foi muito boa. No entanto, eles ainda podem fazer mais e já falei com eles sobre isso. Houve uma mudança radical em dois ou três jogadores depois de um período de readaptação a uma nova realidade competitiva. Os jogadores acordaram com o Rio Ave e ressuscitaram com o Boavista. Que jogadores são esses? Não quero estar a dizer quais são, mas não é difícil perceber... Temos homens, temos equipa".