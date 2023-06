Braga quer evitar saída a custo zero: renova ou é transferido

Tormena, defesa-central brasileiro, tem mais um ano de contrato, mas a SAD arsenalista não quer correr o risco de vê-lo sair a custo zero

Com mais um ano de contrato com o Braga, Tormena renova ou será transferido. A SAD presidida por António Salvador não quer correr o risco de ver o central sair a custo zero dentro de um ano.

Besiktas volta a demonstrar interesse no defesa-central brasileiro, tal como no último mercado de janeiro, mas a proposta de 2,5 milhões de euros terá sido rejeitada pelo presidente António Salvador.

Os responsáveis bracarenses contam com o jogador para a próxima época e acreditam que a renovação será possível. O defesa tornou-se numa peça importante no esquema montado por Artur Jorge, tendo atuado em 40 jogos em todas as competições na última temporada, 37 dos quais como titular, num total de 3367 minutos. Ao todo, são já 126 jogos pelo Braga, onde chegou em 2019.

Tormena tem vários clubes interessados, um deles o Besiktas, clube que já tentou assegurar a contratação no último mercado de janeiro. O emblema turco terá feito nova abordagem junto do Braga, tal como O JOGO escreveu na edição de quarta-feira, oferecendo 2,5 milhões de euros, mas a proposta terá sido rejeitada pelo presidente António Salvador, que exige um valor muito superior por um jogador que tem apresentado um rendimento elevado em Portugal, seja no Braga, Gil Vicente ou Portimonense. O central está avaliado em cinco milhões de euros, segundo o Transfermarkt, site especialista em avaliação do valor de mercado de jogadores, e tem uma cláusula do rescisão de 15 milhões de euros.

O brasileiro chegou ao Braga proveniente do Gil Vicente e motivou um investimento de 1,25 milhões de euros. O clube tem a renovação como prioritária, mas, caso não haja acordo, não está excluída uma venda por um valor considerado justo para evitar que, a partir de janeiro de 2024, possa assinar por outro clube a custo zero. Excluída está a repetição dos casos de Tiago Sá e Castro, que estavam em final de contrato, ainda que sejam situações bem diferentes, tendo em conta que Tormena é um jogador que pode resultar numa mais-valia financeira.