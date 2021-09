Denunciado por alegado assédio, Joel Pereira demite-se do cargo de vice-presidente do Braga

Daniela Lopes, ex-diretora das modalidades do Braga, denunciou Joel Pereira por "claros assédios e convites".

Joel Pereira demitiu-se do Braga, anunciou o clube esta sexta-feira em comunicado.

De acordo com o emblema minhoto, "apesar de refutar todas as acusações de que foi alvo", Joel Pereira "decidiu renunciar ao cargo e abandonar todas as suas funções no Braga".

O Braga informa ainda que "Manuel da Silva Costa, atual Vice-Presidente para as Relações Institucionais, acumula o cargo de Vice-Presidente para as Modalidades, tendo sido nomeado para o cargo de Diretor-Geral das Modalidades Ricardo Vasconcelos".

De recordar que o emblema minhoto havia aberto um inquérito interno a Joel Pereira, na sequência de denúncias de uma ex-diretora das modalidades do clube minhoto.

Daniela Lopes (ex-diretora das modalidades), visou Joel Pereira nas redes sociais. De acordo com Daniela, o antigo vice-presidente do Braga terá contado com o apoio do roupeiro da equipa de futsal. Os dois terão tido "abordagens a jogadores das modalidades que são tudo menos profissionais e que algumas delas fizeram chegar prints de claros assédios e convites fora do contexto profissional".

Joel Pereira, recorde-se, anunciou depois que iria agir judicialmente contra a ex-diretora.