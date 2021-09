Braga anuncia inquérito a vice-presidente após denúncias de ex-diretora: "Claros assédios e convites"

Braga vai avançar com o inquérito e garante que vai tomar as devidas decisões após todos os factos serem apurados

O Braga anunciou este sábado a abertura de um inquérito interno, que surge na sequência de denúncias de uma ex-diretora das modalidades do clube minhoto. "O SC Braga tomou conhecimento das acusações dirigidas ao vice-presidente do Clube, Joel Pereira e, como consequência, decidiu abrir imediatamente um inquérito interno para apuramento de todos os factos. Posteriormente, serão tomadas decisões em conformidade", pode ler-se no comunicado.

Em causa estão as denúncias feitas por Daniela Lopes (ex-diretora das modalidades) nas redes sociais e que visam o vice-presidente Joel Pereira, que terá ainda contado com o apoio do roupeiro da equipa de futsal. Daniela refere que os dois "têm abordagens a jogadores das modalidades que são tudo menos profissionais e que algumas delas me fizeram chegar prints de claros assédios e convites fora do contexto profissional".

As acusações são várias, na verdade. "A quantidade de talões de gasóleo e refeições que ambos colocam para o clube pagar justificando despesas inexistentes daria para eu ir de férias 10 anos", refere a ex-diretora, que acusa ainda o vice-presidente e o roupeiro de "a troca de favores, apoderam-se de camisolas das equipas de futsal e de futebol de praia colocando-as com as estampagens da equipa A e usufruem delas para vender, oferecer aos familiares e amigos e obviamente para trocas de favores. Imaginem que cada camisola custa cerca de 60 euros e aquelas em que pedem aos jogadores para assinar duplicam quase o valor".