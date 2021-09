Vice-presidente do Braga anuncia que vai agir judicialmente contra ex-diretora

Visado por Daniela Lopes (ex-diretora das modalidades), Joel Pereira negou as acusações de que é alvo e anunciou que vai avançar com um processo judicial contra a ex-diretora do Braga.

Horas depois do Braga ter anunciado, este sábado, a abertura de um inquérito interno na sequência de denúncias de uma ex-diretora das modalidades do clube minhoto, Joel Pereira, vice-presidente clube minhoto reagiu nas redes sociais.

"Quem me conhece sabe quem sou, de onde vim e o amor que tenho ao Braga. Tomei conhecimento do teor das acusações de determinada pessoa e venho por este meio negar todos os factos que me são imputados. Irei agir judicialmente perante tais acusações", escreveu nas redes sociais.