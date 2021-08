Abel Ruiz, avançado do Braga, é a "surpresa" nos convocados da seleção espanhola

Abel Ruiz foi esta quinta-feira convocado pelo selecionador Luis Enrique, para os próximos jogos de apuramento para o Mundial. "A maior surpresa" da lista, pode ler-se, por exemplo, no jornal Marca.

Abel Ruiz vive esta quinta-feira um momento inesquecível na carreira, com a chamada à principal seleção espanhola, para os próximos jogos de apuramento para o Mundial. O avançado do Braga, internacional sub-21, integra assim as contas de Luis Enrique para os compromissos com Suécia, Geórgia e Kosovo.

Visto como "a maior surpresa da lista" pela imprensa espanhola, por exemplo pelo jornal "Marca", o ex-jogador do Barcelona, de 21 anos, vê assim premiado o percurso no clube minhoto, que teve o ponto alto na última época, com 11 golos em 39 jogos. Na atual leva um golo apontado em quatro partidas.

Albiol, Iñigo Martínez, Carlos Soler, Mikel Merino e Brais Méndez são outras caras novas, sendo igualmente de reaçar as saídas de Diego Llorente, Fabian Ruiz, Thiago, Dani Olmo, Oyarzabal e Pau Torres relativamente ao Europeu. Sergio Ramos, que falhou a fase final por problemas físicos, também não está presente.

Lista de 24 convocados:

Guarda-redes: Unai Simón, De Gea e Robert Sánchez;

Defesas: Azpilicueta, Marcos Llorente, Laporte, Albiol, Iñigo Martínez, Eric García, Gayà e Jordi Alba;

Médios: Busquets, Koke, Rodri, Mikel Merino, Calos Soler e Brasil Méndez;

Avançados: Fornals, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama, Abel Ruiz e Sarabia.