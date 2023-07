Boavista corta relações com o Marítimo e "vai agir judicialmente"

Em causa a providência cautelar contra a Liga, no Tribunal Arbitral do Desporto, visando o licenciamento do clube do Bessa.

A SAD do Boavista anunciou esta segunda-feira que vai agir judicialmente contra o Marítimo e cortou relações institucionais com o emblema madeirense. Isto depois de o Marítimo ter avançado com uma providência cautelar contra a Liga, no Tribunal Arbitral do Desporto, visando o licenciamento do clube do Bessa.

"A Boavista FC, Futebol SAD recebeu com enorme estupefação a notícia sobre a providência cautelar interposta pelo Marítimo da Madeira, Futebol SAD. Analisado os argumentos constados na referida providência cautelar, e tendo em conta os falsos e caluniosos fundamentos apontados, a Boavista FC , Futebol SAD comunica que vai agir judicialmente contra o Marítimo da Madeira, Futebol SAD, através de uma queixa-crime", pode ler-se

"Mais se anuncia que o Boavista FC e a Boavista FC, Futebol SAD cortam, com efeitos imediatos, todas as relações institucionais com os atuais corpos gerentes do Marítimo da Madeira, Futebol SAD", informa ainda.

O JOGO sabe que o Marítimo alega que as certidões da Autoridade Tributária e da Segurança Social são falsas.